Filles-Garçons, à quoi on joue ? Médiathèque du Rize Villeurbanne, samedi 30 mars 2024.

Philo-concert avec Charlène Gruet et Hugo Bénin

Association Nature et sens / Collectif Les Grands Sauvages

À partir de chansons d’hier et d’aujourd’hui, une entrée en réflexion pour aborder avec légèreté le thème de l’égalité filles-garçons. Un temps privilégié pour penser ensemble et aiguiser son discernement : un garçon et une fille peuvent-ils faire les mêmes choses ? Pourquoi y-a-t-il encore des injustices aujourd’hui ? L’amour est-il universel ?… Interprétées par Hugo et Charlène, les chansons sont comme des portes d’entrée pour se questionner, s’émouvoir et donner une prise sensible à la question des stéréotypes de genre. Un philo-concert pour avancer ensemble et voir se dessiner le monde de demain, avec soi dedans comme acteur du changement !

