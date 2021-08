FILLES ET SOIE Ferme de Bel Ebat, 20 novembre 2021, GUYANCOURT.

FILLES ET SOIE

Ferme de Bel Ebat, le samedi 20 novembre à 11:00

Anne est mal dans sa peau… Alors elle essaie la peau des autres. Pourquoi pas celle de Blanche-Neige ou de la petite sirène ? Comment trouver sa peau à soi ? Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle… Seule en scène, la comédienne et marionnettiste revisite les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour questionner notre vision de la féminité. L’album Les trois contes de Louise Duneton, sert de trame narrative à ce spectacle. Ces histoires au féminin parlent aux petits comme aux grands, aux garçons comme aux filles et ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance. Filles et soie permet aux plus petits de découvrir les princesses des contes sous un jour nouveau et invite les plus grands à la réflexion et à la discussion. Essentiel, dans une société où la pression sur le corps et l’apparence peut vite être écrasante – Ouest France Séances scolaires : jeudi 18 et vendredi 19 novembre à 9h45 et 14h15. Compagnie les Bas-bleus Textes Louise Duneton et Séverine Coulon Mise en scène Séverine Coulon Collaboration artistique Louise Duneton Musique Sébasten Troester Chorégraphie Laëtitia Angot Lumières Laurent Germaine Décors Olivier Droux Avec Elise Hôte Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 7,50€

Marionnette / Tout public dès 5 ans Un spectacle qui, avec humour et dérision, dé-conte l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge…

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T13:00:00