Filles des étoiles, Femmes chamanes, déesses d'aujourd'hui Saint-Crespin, 14 mai 2022

2022-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 17:30:00 17:30:00

Sous l’égide de la Crystal TEAM, avec l’aide des Mères des Etoiles et celle des Déesses, Imanna vous accompagnera tout au long de ces deux journées afin de vous permettre de révéler la FEMME magique et multidimensionnelle que vous êtes !

Ces deux journées sont dédiées à toutes celles qui sentent que le moment est venu pour elles de laisser tomber le voile d’Isis et de révéler au monde qui elles sont véritablement !

Venez rencontrer, ressentir, vibrer et expérimenter les énergies du Féminin le plus sacré qui soit, afin de retrouver les gardiennes de la mémoire du temps et de notre humanité pour devenir maintenant une âme qui honore la Vie en Soi !

Date : Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022

Accueil dès 8h30. Formation : 9h00 ~ 17h30.

Déjeuner : Repas végétarien partagé, tiré du sac.

Tarif : 260€ + Adhésion annuelle aux Amandiers à partir de 15€

Inscription obligatoire : Arrhes. Merci de régler un montant correspondant à la moitié de la journée, afin de valider votre inscription.

Conseils : Il est conseillé d’arriver 5 minutes avant le début de l’atelier.

Public : Adulte

Inscription obligatoire, nombre de places limité.

Formatrice : – Imanna

Depuis 1998. Imanna anime des formations, des stages, des séminaires.

Médium, elle a écrit un livre sur les révélations de Jucelino da Luz paru en septembre 2020,

Pour plus d’informations : Sites : https://imanna-crystalteam.com/

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/filles-des-%C3%A9toiles-femmes-chamanes

