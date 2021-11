Fille(s) de TGP,Saint-Denis, 1 juillet 2022, Saint-Denis.

Fille(s) de

du vendredi 1 juillet 2022 au dimanche 3 juillet 2022 à TGP, Saint-Denis

TEXTE Leïla Anis MISE EN SCÈNE Julie Deliquet et Lorraine de Sagazan Fidèle au souhait de partager le projet du théâtre avec les habitants et après Candides qui a rassemblé quinze jeunes amateurs autour d’un spectacle mêlant théâtre et vidéo, le TGP propose cette saison aux petites filles, aux adolescentes et aux femmes de Saint-Denis, de participer à une création collective et intergénérationnelle : Fille(s) de.Comme point de départ, Julie Deliquet choisit le texte de Leïla Anis, Fille de, qui raconte la trajectoire d’autodétermination d’une jeune fille à travers l’exil. L’adolescente, devenue adulte, fait face à la mémoire du chemin parcouru et, en la nommant, parvient à se réapproprier son histoire.Les répétitions convoqueront les actrices du Collectif In Vitro, Julie Deliquet et les artistes associées du TGP, Leïla Anis et Lorraine de Sagazan.En juillet, trois représentations seront données dans la grande salle du TGP.



Fidèle au souhait de partager le projet du théâtre avec les habitants et après Candides qui a rassemblé quinze jeunes amateurs autour d’un spectacle mêlant théâtre et vidéo, le TGP propose cette sa…

TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T22:00:00;2022-07-02T18:00:00 2022-07-02T20:00:00;2022-07-03T15:30:00 2022-07-03T17:30:00