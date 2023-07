INITIATION PÊCHE DE LA CARPE Fillé Catégories d’Évènement: Fillé

Sarthe INITIATION PÊCHE DE LA CARPE Fillé, 17 juillet 2023, Fillé. Fillé,Sarthe initiation pêche de la carpe pour les 10-18 ans.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 17:00:00. EUR. Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire



introduction to carp fishing for 10-18 year-olds iniciación a la pesca de la carpa para jóvenes de 10 a 18 años einführung in das Karpfenangeln für 10-18-Jährige Mise à jour le 2023-07-06 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Fillé, Sarthe Autres Adresse Ville Fillé Departement Sarthe Lieu Ville Fillé

Fillé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fille/