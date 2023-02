Fille ou Garçon MAGIC MIRRORS, 18 mars 2023, LE HAVRE.

Fille ou Garçon MAGIC MIRRORS. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 17:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 5.0 à 5.0 euros.

Ouverture des portes de 16h30 à 17h00 Billetterie sur place non garantie Toute sortie est définitive Fille ou Garçon ? Spectacle musical – Tout public, dès 5 ans Fille? Garçon? Qu’est-ce qui nous différencie, nous rapproche? Comment être un garçon ou une fille aujourd’hui sans s’enfermer dans des codes? Comment être ce que l’on a envie, comment être soi? Marion Rouxin et Eric Doria imaginent et font éclore une palette de personnages drôles, attachants et hauts en couleurs.Des chansons qui parlent d’altérité, de tolérance, d’amour, de la difficulté de grandir, de se transformer, du regard de l’autre. Un spectacle où l’accent est mis sur le rythme, les percussions corporelles, une forme joyeuse, énergique, humaniste et drôle, qui malmène au passage bon nombre de stéréotypes.

MAGIC MIRRORS LE HAVRE 5 Quai Frissard Seine-Maritime

