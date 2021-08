Bordeaux Musée des Beaux-Arts Bordeaux, Gironde Fille-garçon, même éducation, que nous dit l’art ? Musée des Beaux-Arts Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gratuit. Entrée libre. Public : enfants.

Une animation visant à questionner le jeune public sur les différences d’éducation visibles dans les oeuvres du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Musée des Beaux-Arts 20 cours d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde

