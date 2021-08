Erquy Escale "Sainte-Jeanne" Côtes-d'Armor, Erquy “Fille du Vent” Escale “Sainte-Jeanne” Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Escale “Sainte-Jeanne”, le samedi 21 août à 15:00

Embarquez, à 15h00, sur le vieux gréement la «Sainte-Jeanne» depuis le port d’Erquy pour aller jusqu’à Binic rejoindre la parade des vieux gréements du challenge «Fille du Vent» de la Petite Fête de la Morue. Prévoir son goûter et son pique-nique … 18 places disponibles. Sur réservation.

Sur réservation: 65,00 € par Adulte, 32,50€ par Enfant 6/12 ans

D’Erquy à Binic Escale “Sainte-Jeanne” Maison de la Mer – Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T22:00:00

