En préparation de la seconde édition de _Scènes du 6 – Festival des arts vivants_ #2 du 4 au 6 juin, nous proposons aux professionnels une répétition ouverte d’une nouvelle dition scénique de [_**Fille de militaire**_](https://www.inavouable.net/portfolio/fille-de-militaire/). Elle réunit le plasticien Patrick Laffont De Lojo et le saxophoniste Thierry Robert. Elle sera suivie de [_**CHICAGO-reconstitution**_](https://www.inavouable.net/portfolio/chicago-reconstitution/) avec Ysé Allegret au 6b (salle de projection et salle Camille).

