Filiason #20 – Erik Minkkinen – Solar Return & Friends Ateliers de Bitche Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Filiason #20 – Erik Minkkinen – Solar Return & Friends Ateliers de Bitche, 26 mars 2022, Nantes. 2022-03-26

Horaire : 20:00 23:00

Gratuit : non 4 à 6€ Une rencontre entre les musiciens de Solar Return et Erik Minkkinen friends, spécialement électronique, électrique, noisy et assurément en décalage total. Ateliers de Bitche adresse1} Centre-ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org http://apo33.org/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ateliers de Bitche Adresse 3 Rue de Bitche Ville Nantes lieuville Ateliers de Bitche Nantes Departement Loire-Atlantique

Ateliers de Bitche Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/