Filez la laine, 29 mai 2022, .

Filez la laine

2022-05-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 17:00:00 17:00:00

Journée tonte des moutons au Moulin de la Sée de 10h à 16h30. Activités autour de la laine avec des fileuses, présentation de différentes laines et des différentes races ovines normandes de 10h à 17h. Démonstration de chiens de troupeau à 11h, 14h et 16h. Toutes la journée marché d’artisans et de producteurs locaux, balades avec les ânes, buvette, ateliers pour les enfants.

Restauration sur place de 12h à 14h30.

