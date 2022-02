Filez en boucle ! Atelier Broderie Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Filez en boucle ! Atelier Broderie Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

2022-03-19 14:30:00 – 2022-03-19 16:30:00

EUR 30 30 Fabrication d'une paire de boucle d'oreilles (broderie et perles). Amusez-vous à créer un bijou qui vous ressemble !

Kit fourni

