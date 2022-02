Filez en boucle ! Atelier broderie bijoux Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Filez en boucle ! Atelier broderie bijoux Dax, 19 mars 2022, Dax. Filez en boucle ! Atelier broderie bijoux Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

2022-03-19 14:30:00 – 2022-03-19 16:30:00 Carrément Curieux 22 rue Neuve

Dax Landes EUR 30 30 Fabrication d’une paire de boucles d’oreilles brodées qui vous ressemble.Stéphanie Ré, brodeuse d’art vous accompagne dans la réalisation de vos créations. Kit fourni. Fabrication d’une paire de boucles d’oreilles brodées qui vous ressemble.Stéphanie Ré, brodeuse d’art vous accompagne dans la réalisation de vos créations.

Kit fourni. +33 6 29 79 92 70 Fabrication d’une paire de boucles d’oreilles brodées qui vous ressemble.Stéphanie Ré, brodeuse d’art vous accompagne dans la réalisation de vos créations. Kit fourni. Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

