FILEUSE – LA COMPAGNIE LUNATIC SPECTACLE CIRQUE CONTEMPORAIN Saint-Sulpice-sur-Risle, 21 mai 2022, Saint-Sulpice-sur-Risle.

FILEUSE – LA COMPAGNIE LUNATIC SPECTACLE CIRQUE CONTEMPORAIN La Manufacture Bohin 1 le bourg Saint-Sulpice-sur-Risle

2022-05-21 – 2022-05-21 La Manufacture Bohin 1 le bourg

Saint-Sulpice-sur-Risle Orne

Fileuse est un journal intime donné à lire à la verticale, comme un corps qui mue et nous livre l’intimité d’une femme, révélant les imaginaires nichés dans son corps d’acrobate. Cécile Mont-Reynaud accrochée à ces murs de cordes fileuses telles des peaux ou des feuilles de papier – pages de vie qui s’écrivent, se tournent et recommencent- elle évoque les cycles de vie, le temps qui passe, et la relation intime qu’elle – et chacun – entretient avec son corps. Le souffle de l’acrobate, Cécile Mont-Reynaud, est repris, amplifié, traité électroniquement : le corps se fait ainsi musical. Par le biais d’un dispositif acousmatique créé par le compositeur et metteur en scène Wilfried Wendling, le son prend l’espace, nous enveloppe, habite le mouvement qui entre en dialogue avec les mots vibrants de la poète Laurence Vielle – mettant en résonance les espaces et les imaginaires du corps, du dedans et du dehors. Objet Poétique Non Identifié, spectacle aérien mais aussi installation plastique et sonore, Fileuse fait écho à l’architecture comme à la nature environnante.

