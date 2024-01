Rencontre : La musique à l’image File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Catégories d’Évènement: Magny-le-Hongre

Seine-et-Marne Rencontre : La musique à l’image File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre, 27 mars 2024, Magny-le-Hongre. Rencontre : La musique à l’image Mercredi 27 mars 2024, 20h00 File7 / Magny le Hongre / 77 Gratuit sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T20:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T20:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00 Depuis longtemps, la musique est essentielle aux films, aux séries, aux publicités ou encore aux jeux vidéo. Que serait Star Wars sans sa bande originale imaginée par John Williams ? Que serait Le fabuleux destin d’Amélie Poulain sans la musique de Yann Tiersen ? Les enjeux de la synchronisation de la musique à l’image sont multiples, du point de vue de la création bien sûr, mais aussi de revenus potentiels souvent méconnus. Fort de plusieurs années de compositions à l’image pour des marques telles que Chanel, Nissan, Adidas ou Gaumont, après de belles réalisations qui lui ont valu disques de platine, tournées internationales et des centaines de millions de streams, Hugo d’Azemar aka Majeur Mineur viendra nous partager son expérience au sein de son agence de musique à l’image : Plat Du Jour. Intervenant : Majeur Mineur (Plat du Jour) Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, et le nom du groupe / artiste.

File7 / Magny le Hongre / 77
4 rue des Labours
77700 Magny le Hongre
Magny-le-Hongre
Seine-et-Marne
Île-de-France

Résas : accompagnement@file7.com

