Atelier : Initiation au Maloya File7 / Magny le Hongre / 77, 14 juin 2023, Magny-le-Hongre.

Atelier : Initiation au Maloya Mercredi 14 juin, 20h00 File7 / Magny le Hongre / 77 Gratuit sur réservation

Depuis maintenant 10 années, Seksion Maloya mène des ateliers d’initiation au maloya. Sont abordés : le répertoire chanté et les techniques de jeu sur les percussions traditionnelles, des échauffements physiques et vocaux pour une pratique musicale saine et détendue et des notions historiques et culturelles pour mettre en contexte cette musique. Fils de réunionnais ayant quitté l’île avec le Bumidom dans les années 70, Loran Velia a fondé Seksion Maloya il y a quelques années pour partir en quête de ses racines créoles et les célébrer en musique. Le groupe a accompagné et/ou joué avec les plus grands artistes de la scène maloya : Danyel Waro, Christine Salem, René Lacaille…

Intervenant : Loran Velia (Seksion Maloya)

Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, et le nom du groupe / artiste.

File7 / Magny le Hongre / 77 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accompagnement@file7.com »}] [{« link »: « mailto:accompagnement@file7.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T20:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:00:00+02:00

2023-06-14T20:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:00:00+02:00

atelier maloya

DR