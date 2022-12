Scène Ouverte File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Entrée libre (public), sur sélection (groupes)

Samedi 18 mars – 20h – Entrée libre – Pour jouer : remplir le formulaire File7 / Magny le Hongre / 77 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://form.heeds.eu/registration/14743/a208476ca87e2520582e298b32dc9f32 »}] Seul·e ou à plusieurs, vous souhaitez faire découvrir votre univers musical ? Alors ne manquez pas cette occasion de jouer devant le public File7. Seule condition préalable : remplir ce formulaire pour déposer votre candidature (avant le 22/02/23) : Cliquez ici. Plusieurs projets seront sélectionnés par les bénévoles de notre association, réuni·e·s lors d’une soirée d’écoutes endiablée.

