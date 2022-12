Rencontre : C’est quoi ta niche ? File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Seine-et-Marne

Rencontre : C’est quoi ta niche ? File7 / Magny le Hongre / 77, 15 mars 2023, Magny-le-Hongre. Rencontre : C’est quoi ta niche ? Mercredi 15 mars 2023, 20h00 File7 / Magny le Hongre / 77

Gratuit sur réservation

Mercredi 15 mars – À partir de 20h – Gratuit sur réservation File7 / Magny le Hongre / 77 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:accompagnement@file7.com »}] « C’est quoi ta niche ? ». Une question un peu piquante, essentielle au développement de son projet, pour réfléchir à sa scène d’appartenance. Quel est mon positionnement musical, dans quel style, à quelle époque ? Qui sont mes publics potentiels, à quels endroits, sous quelles formes ? Avec Savi Godefroy (Collectif RPM, Coombo, Buzz Booster), nous allons aborder ensemble ce sujet complexe et les réponses qui en découlent pour parler des différents scénarios possibles du développement de projet. Intervenant : Savi Godefroy Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le nom du groupe / artiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T20:00:00+01:00

2023-03-15T23:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Autres Lieu File7 / Magny le Hongre / 77 Adresse 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Ville Magny-le-Hongre lieuville File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Departement Seine-et-Marne

File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-le-hongre/

Rencontre : C’est quoi ta niche ? File7 / Magny le Hongre / 77 2023-03-15 was last modified: by Rencontre : C’est quoi ta niche ? File7 / Magny le Hongre / 77 File7 / Magny le Hongre / 77 15 mars 2023 File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre

Magny-le-Hongre Seine-et-Marne