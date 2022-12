Masterclass MAO, enjeux d’une carrière de beatmaker avec Majeur-Mineur File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Masterclass MAO, enjeux d'une carrière de beatmaker avec Majeur-Mineur

Mercredi 22 février 2023, 20h00
File7 / Magny le Hongre / 77

Gratuit sur réservation

Mercredi 22 février – À partir de 20h – Gratuit sur réservation File7 / Magny le Hongre / 77 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:accompagnement@file7.com »}] Multi Entrepreneur, Producteur/compositeur & DJ versatile déjà triple disque de platine, MajeurMineur est principalement reconnu ajd pour ses productions et réalisations dans le monde du Rap francophone (Lomepal, Lord Esperanza, Roméo Elvis) ou encore dans le monde de la Pop, chanson avec divers talents émergents (Poupie, Joanna, Alice et moi…). Fort de ses expériences, Majeur-Mineur interviendra pour nous présenter son processus de création en MAO (Musique Assistée par Ordinateur) mais aussi sa trajectoire d’artiste pour repartir avec toute une série d’éléments utiles au développement de projet. Intervenant : Majeur-Mineur Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le nom du groupe / artiste.

