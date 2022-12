Rencontre : Le parcours d’une jeune artiste, de la pratique en amateur à la professionnalisation de son projet File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Jeudi 9 février – À partir de 20h – Gratuit sur réservation File7 / Magny le Hongre / 77 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:accompagnement@file7.com »}] Il est difficile pour une jeune fille de se sentir autorisée à pratiquer la musique, à devenir une artiste. Beaucoup de représentations, de rôles assignés, de barrières viennent l’en empêcher. Rares aussi sont les figures inspirantes, les modèles féminins du succès, capables de donner confiance et d’ouvrir les possibles. Et pourtant ces références existent. Elles sont peu nombreuses mais elles existent. Romane Santarelli, fine fleur de la scène électronique française, est l’une d’entre elles. Elle sera à nos côtés pour partager son parcours de jeune artiste. Les obstacles franchis, les rencontres fondatrices. Les étapes clés et l’avenir encore à écrire. Intervenante : Romane Santarelli Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le nom du groupe / artiste.

