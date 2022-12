Rencontre : Exister dans un océan de contenus File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Gratuit sur réservation

Mercredi 25 janvier – À partir de 20h – Gratuit sur réservation
File7 / Magny le Hongre / 77
4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre

Pour exister dans cet océan de contenus qui nous submergent, les artistes et porteurs de projets musicaux doivent prendre conscience des défis à relever. En particulier la nécessité de maîtriser les leviers du marketing d'influence (réseaux sociaux et autres plateformes de streaming). Pierre Niboyet (Warner Music, Sony Music, Kassius, Deezer) nous fera part de son expérience pour se frayer un chemin…

Intervenant : Pierre Niboyet
Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le nom du groupe / artiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T20:00:00+01:00

2023-01-25T23:00:00+01:00

