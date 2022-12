Sweet & Soul : Enchantée Julia + Lester Getz File7, 31 mars 2023, Magny-le-Hongre.

Sweet & Soul : Enchantée Julia + Lester Getz Vendredi 31 mars 2023, 20h00 File7

Entrée libre

Vendredi 31 mars – 20h – Neo-soul – Le Club

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Sweet & Soul

Un peu de douceur pour réchauffer nos âmes agitées ! Sweet & Soul, c’est l’occasion rêvée de laisser le micro aux artistes qui bousculent les codes de la soul avec sensibilité et modernité. Pour cette grande première, nous avons le plaisir d’accueillir sur scène Enchantée Julia et Lester Getz pour une soirée qui s’annonce idyllique !

Enchantée Julia

Représentante incontournable d’une neo-soul à la française, Enchantée Julia flirte avec la pop et la chanson à l’envi. Sur son nouvel EP « Longo Maï », elle a pris le temps de mûrir son approche et d’élargir les frontières de sa musique pour aboutir à un style élégant et organique. Portée par le désir de creuser son propre sillon, son univers est un condensé émotionnel de sa vie. Ses morceaux rappellent son enfance dans le sud de la France, ses racines, sa famille, comme autant de mantras du quotidien qui l’aident à appréhender l’avenir.

Lester Getz

Lester Getz est un rappeur et guitariste anglais, basé à Paris. Après un passage dans la célèbre Berklee School de Boston, Lester construit un projet hybride et s’entoure de plusieurs producteurs éclectiques et talentueux tel que Andy Louis, Alex Monfort (M0NF0RT) et Vincent Charrue. Bien qu’il excelle dans la maitrise d’une musique confrontant rap et nu-soul, il est également influencé par une grande variété de genres qui le poussent sans cesse à étendre le paysage artistique qu’il explore. Lester Getz nous offre un projet sincère et puissant, soutenu par certains des musiciens les plus recherchés de Paris !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-03-31T23:00:00+02:00

DR