Mass Hysteria + Vacarmadeus File7, 26 mars 2023, Magny-le-Hongre.

Mass Hysteria + Vacarmadeus Dimanche 26 mars 2023, 20h00 File7

25-22-10€

Dimanche 26 mars – 20h – Metal – Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Mass Hysteria

Plus de 25 ans de carrière exemplaire ! Voilà ce que l’on peut écrire sans rougir concernant Mass Hysteria et qui ne surprendra personne. Ce qui est plus étonnant, c’est le regain de forme que connaît le groupe depuis une petite décennie avec un coup de turbo phénoménal depuis ses trois derniers albums : le résurrectionnel L’Armée des Ombres, l’encensé Matière Noire et le cataclysmique Maniac. Ce dernier donnant lieu à une tournée marathon « sold out » qui les a vu essorer les salles et festivals de l’hexagone, se payant même le luxe de figurer parmi les têtes d’affiche du prestigieux Hellfest et de s’offrir le Zénith de Paris en clôture de bal. Cerise sur le déjà fort copieux gâteau, le groupe récolte en 2019 ses deux premières certifications « or » (pour Contraddiction et L’Olympia), ce qui est rarissime pour un groupe du genre, français de surcroit… Mass Hysteria : Incassable !

Vacarmadeus

À la croisée du du stoner et du heavy metal, Vacarmadeus retrouve toute l’essence et l’intensité qui se cachent derrière le rock. Influencés par le répertoire de Royal Blood, le duo signe des morceaux bruts, instinctifs et viscéraux. Guitares saturées, parties de batteries lourdes, riffs qui cognent, refrains fédérateurs… Même en étant deux sur scène, Vacarmadeus fracasse le mur du son avec une énergie authentique, en démontrant aussi bien ses talents en langue française qu’anglaise. Cette année, le groupe compte parmi les artistes accompagnés par File7.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T20:00:00+02:00

2023-03-26T23:00:00+02:00

