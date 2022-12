Scène Ouverte File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Scène Ouverte Samedi 18 mars 2023, 20h00 File7

Entrée libre

Samedi 18 mars – 20h – Scène locale – Le Club File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre

Dédié à la pratique musicale dans tous ses états, cet événement est l'occasion d'applaudir les artistes du coin. Venez découvrir les talents près de chez vous sur la scène du Club, lors d'une soirée alliant détente et découverte !

Seul·e ou à plusieurs, vous souhaitez faire découvrir votre univers musical ? Alors ne manquez pas cette occasion de jouer devant le public File7. Seule condition préalable : remplir ce formulaire pour déposer votre candidature (avant le 22/02/23) : Cliquez ici.

Plusieurs projets seront sélectionnés par les bénévoles de notre association, réuni·e·s lors d’une soirée d’écoutes endiablée.

2023-03-18T20:00:00+01:00

2023-03-18T23:00:00+01:00

