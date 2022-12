Adé + Élisa Kwamé File7, 11 mars 2023, Magny-le-Hongre.

Adé + Élisa Kwamé Samedi 11 mars 2023, 20h00 File7

15-12-10€

Samedi 11 mars – 20h – Pop/chanson – Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Adé

La nature se reconstruit après le passage des ouragans, mais qu’en est-il des jeunes filles ? Sans temps mort après le succès supersonique de Thérapie Taxi, Adé enchaine et garde son cap. Dorénavant en solo, elle compose et écrit ses chansons au présent, sans nostalgie, ni peur du lendemain. À cheval entre pop luxuriante et country futuriste, elle a trouvé le bon galop, traversant en Amazone les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences et ses accalmies solaires. Dans une atmosphère de saloon perdu sous la lune, elle chante, mélancolique, « les cœurs brisés vous souhaitent une bonne année ». Mais les années qui s’ouvrent pour Adé s’annoncent assurément radieuses.

Élisa Kwamé

Si, depuis plusieurs années, la soul se réinvente aux États-Unis sous ses formes les plus audacieuses, la France ne semblait guère suivre le mouvement. Jusqu’à l’arrivée d’Elisa Kwamé, 19 ans, dotée d’un timbre comme on n’en entend pas souvent dans une vie… Il suffit d’écouter « Effacée du monde » pour comprendre qu’elle incarne la neo-soul dans ce qu’elle a de plus accessible : ambitions pop, sincérité à fleur de corde vocale, groove inné. Elle parle de ce qui nous touche tous : les vertiges de l’amour, ces émois qui nous submergent. Comme elle le raconte, Elisa est une solitaire assumée.



