Tarif unique à 40€ (dîner + concert, hors boissons)

Mercredi 8 mars – 20h – Soul – Dîner Concert – Hors les murs

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Quel point commun entre la musique et la gastronomie ? La création, tout simplement. De saveurs, de formes, de plaisirs. De techniques, de gestes, de langages. Et pourtant, rares sont les moments où se croisent ces deux arts qui ont tant à partager.

Avec CATERING, nous vous proposons de revisiter ce repas habituellement partagé par les équipes avant un spectacle pour vivre un dîner-concert unique en son genre. Tout au long de la dégustation, de plats vibrants en sonorités gourmandes, vous découvrirez les liens entre la scène et la table, entre File7 et le restaurant d’application Michel Roth, à travers les univers des deux artistes du soir : Emmanuelle LYIANGOUA et Sophye SOLIVEAU.

En cette Journée international des droits des femmes, quel beau cadeau offert aux convives. La garantie d’une soirée 3 étoiles !

Adresse : Restaurant d’application Michel Roth au Lycée Émilie du Châtelet de Serris (35 cours du Danube)

Sophye Soliveau

Sophye Soliveau est une chanteuse et harpiste nourrie aux musiques afroaméricaines depuis l’enfance. Elle est membre de Seksion Maloya (trad.réunionnais) et d’Àbájade (groupe d’afrojazz aux influences cubaines) au chant lead, choeurs et percussions.

En solo avec sa harpe, en quartet vocal ou accompagnée du groupe au complet, elle s’est produite en concert dans divers lieux (Les Disquaires et La Flèche d’Or à Paris, Studios la Caisse Claire / MJC de Sceaux, Théâtre de Lurs en Provence). Sophye Soliveau développe un projet soulful et intime en vue de sortir un premier EP.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T20:00:00+01:00

2023-03-08T23:00:00+01:00

