15-12-10€

Dimanche 5 mars – 15h – Soul – Grande Salle en assis

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Café-Concert

C’est le concert à l’heure du café ! Pour celles et ceux, jeunes ou moins jeunes, qui préfèrent les sorties en après-midi, tranquillement assis, comme à la maison. En ce dimanche 5 mars, hommage à nos grands-mères, qu’on célèbre avec joie parce qu’on les aime et qu’elles le méritent. Avec à cette occasion un invité de marque, tout en douceur et en relief, le « petit principe de la soul moderne » : Thomas Kahn. Pour lancer ce moment suspendu, nous transformerons notre bar en caféothèque, à la découverte de cafés (et autres thés) dits « de spécialité »… À vos papilles !

Thomas Kahn

« This is Real » est le second album de Thomas Kahn, auteur, compositeur, chanteur né en région parisienne il y a trente-quatre ans. Thomas a grandi en Touraine et vit depuis une vingtaine d’années en Auvergne. Pourtant, si dès les premières mesures de « More Than Sunshine », l’on se retrouve en terrain connu, celui-ci ne colle en rien avec cette géographie d’origine. La voix, la section de cuivres, la rythmique à l’équerre nous rapprochent plutôt du sud des États-Unis. Et nous ramènent aux heures glorieuses où la soul music dominait la scène, où Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown et consorts se partageaient les clefs d’un royaume baptisé, non sans jubilation par l’un d’eux, « le pays des mille danses ».



