Just Dance by File7 Samedi 4 mars 2023, 20h00 File7

Entrée libre

Samedi 4 mars – 20h – Soirée festive – Grande Salle File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France File7 met la danse à l’honneur ! Et cette fois, c’est le public qui assure le spectacle : imaginez-vous entouré·e·s de dizaines de personnes, synchronisées sur la même chorégraphie, pendant qu’un groupe interprète sur scène les hits les plus imparables de ces dernières années. Pour ça, pas besoin d’être Kamel Ouali ou d’avoir bossé les choré pendant des heures. Il suffit de suivre les pas de danse du jeu vidéo » Just Dance » qui sera projeté sur un écran géant. Et si vous préférez chanter, vous pourrez monter sur scène pour rejoindre le groupe live et vivre le karaoké le plus intense de votre vie !

