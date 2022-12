Ter Ter avec Texvor : Soirée Hip-Hop File7, 24 février 2023, Magny-le-Hongre.

Ter Ter avec Texvor : Soirée Hip-Hop Vendredi 24 février 2023, 20h00 File7

Entrée libre

Vendredi 24 février – 20h – Hip-Hop – Le Club

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

TER TER, ou le nouveau rendez-vous des rappeurs·ses du 77 ! Un open-mic comme on les aime, avec du flow, des rimes et des messages qui tapent. Aux platines, on retrouve une DJ girl – Firsty FT, décidée à surprendre avec ses instrus toutes celles et ceux qui voudront freestyler. À vos risques et périls… Pour augmenter cette soirée, nous sommes fiers de vous présenter un artiste du coin – Texvor, qui vient de sortir son nouvel album, Marty Black Fly. Retour vers le futur ?!

TEXVOR : 10 ans d’expérience dans l’univers hip-hop ne suffiraient pas à résumer le parcours de Texvor. De son vrai nom Akpo Kouamé, le rappeur, né à Saint-Denis, a grandi à Pontault-Combault où ses rencontres musicales et amicales ont forgé l’artiste qu’il est aujourd’hui. Influencé par des genres éclectiques (pop, rock, trap, soukouss, variété française…), ses morceaux sont les reflets de ses réflexions sur le courage, l’abnégation et la valeur du travail. Après deux premiers albums (Jeunesse Doré en 2010 et Liberté d’Exception en 2014), Texvor dévoile en octobre 2022 son troisième opus intitulé Marty Black Fly, mariant avec élégance trap actuelle, pop urbaine et boombap.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T20:00:00+01:00

2023-02-24T23:00:00+01:00

DR