Romane Santarelli + Calling Marian File7, 10 février 2023, Magny-le-Hongre.

Romane Santarelli + Calling Marian Vendredi 10 février 2023, 20h00 File7

15-12-10€

Vendredi 10 février – 20h – Electro – Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Romane Santarelli

Réjouissante ou mélancolique, l’electro onirique de Romane Santarelli élève la danse aux nues, avant de sonder aussitôt l’abîme des sentiments. Elle libère des hymnes secrets murmurés à l’oreille de computers puissants et organiques, des pulsations sensuelles brûlant d’une joie intérieure revigorante. C’est là, dans les interstices où se cachent les diables, que Romane a cherché les éléments friables et éternels qui construisent « ZERO ». Un EP de 5 titres nés d’un instant suspendu, quand le repli sur soi se mue en besoin vital de création. Le cœur y bat sans limite, nourri d’innombrables influences, veines charriant la liqueur séminale d’un Rone, le sens mélodique d’un Jon Hopkins, les énigmes sonores et glaciales d’un Nils Frahm, la joie grandiloquente d’un Kalkbrenner.

Calling Marian

Calling Marian est une productrice unique en son genre. Formée en musicologie, elle s’inspire d’horizons artistiques multiples pour créer une musique forte, sincère et émotionnelle, à la rencontre de la techno, de l’acid et de la trance. Son objectif est de créer une synergie forte entre rythmes techno et club, harmonies nostalgiques et mélodies entraînantes. Elle prépare pour 2023 son premier album « Hyper Opus », une oeuvre-manifeste qui questionne notre rapport au féminisme et à la sororité, et leur pouvoir face aux drames écologiques et humains qui se jouent à notre époque. Les morceaux sont pensés comme les différents tableaux d’une œuvre globale, et comme les paysages sonores d’une aventure dont l’interprétation, par son caractère instrumental, est laissée libre à l’auditeurtrice.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T23:00:00+01:00

DR