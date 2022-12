Question pour une chanson File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Seine-et-Marne

Question pour une chanson File7, 2 février 2023, Magny-le-Hongre. Question pour une chanson Jeudi 2 février 2023, 20h00 File7

Entrée libre

Jeudi 2 février – 20h – Soirée festive – Grand Salle File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France Qui ne connaît pas cette célèbre émission télévisée – Questions pour un champion, animée pendant des années par l’inimitable Julien Lepers et aujourd’hui par le grand Samuel Etienne ? Au Val d’Europe, nous avons la chance d’avoir notre propre Club, fondé par son Président, Daniel Ramand. Tout au long de l’année, ils organisent des tournois et autres concours hebdomadaires pour tester notre culture générale tout en s’amusant.

Pour cette soirée à File7, le Club a accepté de détourner quelque peu les codes du jeu. Nous retrouverons les grands principes qui font encore son succès – le 9 points gagnants, le 4 à la suite, le face-à-face, les indices… Mais vous pourrez participer en équipe. Et l’ensemble des questions tourneront autour de la musique, son histoire, ses figures marquantes, ses anecdotes. Si vous aimez la musique, si vous aimez développer vos connaissances, de façon ludique et conviviale, ce Questions pour une… chanson est fait pour vous !

Animé par Daniel Ramand – Président du Club Questions pour un champion du Val d’Europe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T20:00:00+01:00

2023-02-02T23:00:00+01:00 DR

