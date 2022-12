Joysad + Lil Yan + MPablo File7, 28 janvier 2023, Magny-le-Hongre.

Joysad + Lil Yan + MPablo Samedi 28 janvier 2023, 20h00 File7

15-12-10€

Samedi 28 janvier – 20h – Rap – Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Joysad

Joysad est l’avatar de Nathan Fernandez. Repéré via le concours « 1minute2rap » sur Instagram, ce jeune rappeur a fait une entrée fracassante dans le rap français. Après deux EPs, Joysad sort son premier album « Espace Temps » dans lequel on compte des featurings avec Tsew The Kid, Sofiane et Heuss L’Enfoiré. Cette sortie est accompagnée d’un court métrage sombre et hypnotique intitulé « Trou Noir ». Avec ce projet, il tourne définitivement la page du rappeur amateur des réseaux pour intégrer la cour des grands. Son nouvel album « Transparent » est sorti le 21 octobre 2022.

Lil Yan

Entre mélancolie et légèreté presque insolente, Lil Yan parle à sa génération avec justesse en allant jusqu’au bout de son audace. Brouillant les codes du rap lofi et ceux de la nouvelle chanson française, son flow alterne entre voix monotones, humeurs introspectives et instrus évasives. S’il a réussi à conquérir le cœur de ses auditeurtrices, c’est parce qu’il utilise son expérience personnelle et la transforme en messages universels. Sortis pendant le confinement, ses premiers titres cumulent déjà des centaines de milliers d’écoutes et parlent à autant de jeunes derrières les écrans. Chaque jour cette communauté s’agrandit et son univers se propage, il ne tient qu’à vous d’y jouer un rôle.

MPablo

MPablo est un jeune rappeur originaire d’Ile-de France. En plus de son premier projet « Blizzard », sorti au mois de juillet en collaboration avec le rappeur SLØW, il a déjà eu l’occasion de se distinguer sur scène lors des premières parties de Georgio, Lujipeka, Lazuli, Nadjee ou encore Infinit’. Bâtissant avec ses mots une forteresse de solitude où se mêlent les doutes, les peurs et les espoirs d’une vie moins ordinaire, MPablo dépeint dans ses textes le portrait d’une époque étrange, sur des productions oscillant entre plug, cloud rap et trap aux inspirations aussi bien old school que new-wave.



