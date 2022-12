Soirée Disto : SUN + Howard File7, 26 janvier 2023, Magny-le-Hongre.

Soirée Disto : SUN + Howard Jeudi 26 janvier 2023, 20h00

Entrée libre

Jeudi 26 janvier – 20h – Rock-Metal – Club

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre

Soirée Disto

Ce soir, c’est Soirée Disto ! File7 branche les amplis au volume max en invitant sur scène la relève de la scène rock-metal underground. Pour cette nouvelle soirée qui s’annonce agitée en riffs, retrouvez sur scène SUN et Howard.

SUN

En combinant pop mainstream et rock-metal, SUN produit un son aussi unique qu’étincelant. Mélodies catchy, univers visuel coloré, growl et double pédale, voici ce qui caractérise son style « brutal pop ». Enfant cachée de St Vincent et Gojira, elle évoque à travers ses morceaux la violence des grands sentiments: l’amour, la peine, la joie et la rage de vivre. Son nom est un hommage à son père, disparu la veille de ses 6 ans, et dont la tombe était décorée d’un tournesol.

Howard

Howard envoie un rock nouveau rempli d’orgue hammond, de fuzz et d’éléments électroniques ayant traversé les décennies. De Deep Purple à Queens of the Stone Age ou des Doors à Wolfmother, le trio puise ses influences dans la grande histoire du rock transformant les anachronismes sonores en énergie communicative. Sorti récemment, leur nouvel opus « Event Horizon » suscite l’enthousiasme de la communauté stoner et de la presse spécialisée. Sur scène, Howard est apparu en première partie de Yarol Poupaud, Mars Red Sky, The Psychotic Monks, Slift, Dätchä Mandala ou encore Maidavale.



