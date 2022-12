BLOC-NOTES File7, 18 janvier 2023, Magny-le-Hongre.

BLOC-NOTES Mercredi 18 janvier 2023, 18h00 File7

Entrée libre

Mercredi 18 janvier – 18h – Rencontre autour de File7 – Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Rien de mieux qu’un petit carnet pour cocher les dates à ne pas rater, lister les bonnes infos et griffonner ses humeurs, ses envies. Avec BLOC-NOTES, vous serez comblées ! Une soirée pour entendre l’équipe sur ses choix en matière de programmation, découvrir les projets accompagnés durant le trimestre et lever le voile sur nos initiatives dans le champ de l’action culturelle, en lien avec de nombreux partenaires du territoire. Au menu : des écoutes, des vidéos, des témoignages, des surprises et même des jeux. La promesse d’un beau moment partagé pour s’emparer autrement de l’aventure File7.

+ Vernissage Exposition « Comme le négatif d’une pellicule » :

Les résidents du Centre de vie Passer’aile vous convient au vernissage de leur exposition photo « Comme le négatif d’une pellicule ». Embarquez dans l’aventure d’un récit photographique à partir de 2 questions : « Sans les autres, qui suis-je ? Et qui sont les autres, autour de moi ? ». Comme le négatif d’une pellicule, nous pouvons explorer le champ et contre champ dans une image, repérer les premiers et seconds plans, les personnages principaux et secondaires, « moi » et les « autres ». Un projet en partenariat avec les photographes Philippe Somnolet et Cyril Marcilhacy du collectif Item.

Le Centre de vie Passer’Aile situé à Magny-le-Hongre et géré par la Fondation OVE, regroupe un foyer d’accueil médicalisé et une maison d’accueil spécialisée, ainsi qu’un accueil de jour pour des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés.

Né en 2001, le collectif Item est composé de dix photographes en intervenant un peu partout en France, au gré des rencontres et des « nécessités » qui se font jour pour témoigner et raconter.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T18:00:00+01:00

2023-01-18T21:00:00+01:00

DR