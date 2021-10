File ! Théâtre Le Marais, 19 décembre 2021, Challans.

File !

Théâtre Le Marais, le dimanche 19 décembre à 17:00

Et si la vie n’était qu’un fil sur lequel nous marchions en équilibre ? Et si les rencontres résidaient entre deux fils qui se croisent ? Sur scène, des individus vont faire l’expérience sensible de ces hypothèses poétiques. Les cordes révèlent l’invisible : nos liens aux autres et au monde. Parfois ça file droit, parfois ça hésite et parfois ça fait des nœuds. Chacun déroulant sa bobine de vie comme il peut… Dans un espace épuré, deux danseuses utilisent fils, cordes et élastiques pour tracer un chemin poétique et visuel autour de la rencontre. De et avec **Nathalie Retailleau** et **Émilie Vin** Aide à la mise en scène **Lucie Guignouard**

Tarif unique 5 €

Théâtre Le Marais 33 Rue Carnot, 85300 Challans Challans Vendée



