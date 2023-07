Journées européennes du patrimoine : File7 – Val d’Europe File 7 – Espace Kfé Magny-le-Hongre, 16 septembre 2023, Magny-le-Hongre.

Journées européennes du patrimoine : File7 – Val d’Europe Samedi 16 septembre, 14h00 File 7 – Espace Kfé Gratuit sur entrée libre

Pour les Journées européennes du patrimoine, File7 ouvre ses portes aux habitant·e·s du territoire et d’ailleurs. Découvrez File7 comme vous ne l’avez jamais vu, avec une visite commentée de notre salle de concert, de nos studios et de nos coulisses. Durant ce temps convivial et familial, nous en profiterons pour vous donner un aperçu du prochain trimestre à travers notre Bloc-Notes : des écoutes, des vidéos, des témoignages, des surprises et même des jeux. La promesse d’un beau moment partagé pour s’emparer autrement de l’aventure File7 !

Programme :

14h : Première visite

15h : Bloc-Notes

16h : Deuxième visite

File 7 – Espace Kfé 4 rue des Labours 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

