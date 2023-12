Portes ouvertes de la Filature Fonty Filature Fonty Rougnat, 18 juillet 2024, Rougnat.

Rougnat Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 09:30:00

fin : 2024-07-19 17:30:00

25 au 26/04/2024 : Avant l’inventaire annuel de la filature, c’est l’occasion de faire des affaires, en profitant du déstockage qui est fait à cette occasion. La Filature est ouverte de 9h30 à 12h00, et de 14h00 à 17h30. Des visites guidées gratuites sont proposées les 2 jours, sans rdv, avec un départ à 10h00, à 14h et un à 15h30. Durée : 1h.

18 au 19/07/2024 : avant la fermeture de la filature (août) au cœur des vacances scolaires d’été, la Filature se découvre à tous pendant 2 jours, de 9h30 à 12h00, et de 14h00 à 17h30. Tarifs exceptionnels proposés, visites guidées gratuites organisées en continu avec un départ toutes les demi-heures, à partir de 10h00.

25 au 26/10/2024 : à l’occasion des Journées de la Laine de Felletin, le rdv des amoureux et passionnées de laines qui se tient chaque année au cœur de Felletin. La Filature ouvre ses portes à tous de 9h30 à 12h – 13h30 à 17h30..

Filature Fonty Le Moulin Neuf

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Marche et Combraille en Aquitaine