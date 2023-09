Ouverture du magasin d’usine de la filature Filature Fonty Rougnat, 27 septembre 2023, Rougnat.

Rougnat,Creuse

Magasin d’usine ouvert toute l’année le mercredi après-midi de 13h30 à 17h (sauf le mercredi 27 décembre)!.

Filature Fonty Le Moulin Neuf

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Factory outlet open year-round on Wednesday afternoons from 1:30 to 5pm (except Wednesday, December 27)!

Factory outlet abierto todo el año los miércoles por la tarde de 13.30 a 17.00 (excepto el miércoles 27 de diciembre)

Fabrikverkauf ganzjährig am Mittwochnachmittag von 13:30 bis 17:00 Uhr (außer am Mittwoch, den 27. Dezember)!

Mise à jour le 2023-09-26 par Marche et Combraille en Aquitaine