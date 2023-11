Visite de la Filature Fonty Filature Fonty Rougnat, 20 septembre 2023, Rougnat.

Rougnat,Creuse

Pour faire partager ce patrimoine, en une heure environ, suivez la vingtaine d’étapes qui permettent de transformer une toison brute de mouton, d’alpaga ou de yack en une pelote délicate de fil coloré, prête à tricoter. « De la toison à la pelote »…

Les visites ont lieu (presque) tous les 3èmes mercredis de chaque mois (sauf en août et fin décembre), sur rendez-vous confirmé uniquement!

Pour prendre rendez-vous vous pouvez nous contacter ici ou nous joindre par mail (contact@fonty.fr) ou nous téléphoner (au 05 55 67 06 04).

Une participation de 3,50€ p.p. vous sera demandée sur place.

En fin de visite, vous pourrez si vous le souhaitez vous rendre au magasin de la filature, ouvert lui aussi tous les mercredis. Une aubaine !

Pour des groupes de plus de 15 personnes, des rendez-vous spécifiques de visites peuvent être organisés.

Toutes les informations à jour sont sur le site intern.

Filature Fonty

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



To share this heritage, in about an hour, follow the twenty or so steps involved in transforming raw sheep, alpaca or yak fleece into a delicate ball of colorful yarn, ready for knitting. « From fleece to ball?

Visits take place (almost) every 3rd Wednesday of the month (except August and late December), by confirmed appointment only!

To make an appointment, please contact us here, by e-mail (contact@fonty.fr) or by phone (05 55 67 06 04).

A fee of 3.50? p.p. will be charged on site.

At the end of your visit, if you wish, you can visit the spinning mill store, also open every Wednesday. A real bargain!

For groups of 15 or more, special appointments can be arranged.

All the latest information is available on our website

Para compartir este patrimonio, siga en aproximadamente una hora la veintena de pasos necesarios para transformar un vellón crudo de oveja, alpaca o yak en un delicado ovillo de hilo de colores, listo para tejer. « ¿Del vellón al ovillo?

Las visitas tienen lugar (casi) todos los terceros miércoles de mes (excepto en agosto y a finales de diciembre), previa cita confirmada

Para concertar una cita, puede ponerse en contacto con nosotros aquí, por correo electrónico (contact@fonty.fr) o por teléfono (05 55 67 06 04).

Deberá abonar 3,50? p.p. in situ.

Al final de la visita, si lo desea, podrá visitar la tienda de la hilandería, que también abre todos los miércoles. ¡Una auténtica ganga!

Para grupos de más de 15 personas, se pueden organizar visitas especiales.

Toda la información actualizada en el sitio web

Um dieses Erbe mit anderen zu teilen, folgen Sie in etwa einer Stunde den 20 Schritten, die es ermöglichen, ein rohes Vlies von Schaf, Alpaka oder Yak in ein feines Knäuel aus buntem Garn zu verwandeln, das dann gestrickt werden kann. « Vom Vlies zum Knäuel »?

Die Besichtigungen finden (fast) jeden dritten Mittwoch im Monat statt (außer im August und Ende Dezember), allerdings nur nach vorheriger Anmeldung!

Um einen Termin zu vereinbaren, können Sie uns hier kontaktieren, uns eine E-Mail schicken (contact@fonty.fr) oder uns anrufen (05 55 67 06 04).

Vor Ort wird eine Gebühr von 3,50? p.p. erhoben.

Am Ende Ihres Besuchs können Sie, wenn Sie möchten, in den Laden der Spinnerei gehen, der ebenfalls jeden Mittwoch geöffnet ist. Ein Schnäppchen!

Für Gruppen von mehr als 15 Personen können spezielle Besichtigungstermine vereinbart werden.

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf der Website intern

