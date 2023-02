Portes ouvertes et stages de sublimation…en feutre et couture Filature de Belvès Monplaisant Catégories d’Évènement: Dordogne

Monplaisant

Portes ouvertes et stages de sublimation…en feutre et couture Filature de Belvès, 28 mars 2023, Monplaisant. Portes ouvertes et stages de sublimation…en feutre et couture 28 mars – 2 avril Filature de Belvès Exposition. Démonstrations. Petit atelier “auto-portrait’ en feutre. Visite de la filature. Stages de fabrication d’objets pour sublimer le quotidien en feutre et en couture. handicap moteur mi Filature de Belvès 257 Route de Moulins au pied de Belvès Monplaisant 24170 Dordogne nouvelle aquitaine Du mardi au vendredi, la Filature de Laine de Belvès a programmé des stages de feutre et de couture pour fabriquer des objets du quotidien pour vivre dans le beau.

Mardi matin : teinture inspiration Shibori sur feutre pour la fabrication d’un coussin.

Mercredi après-midi : atelier “Sublimes en cuisine”, couture d’un tablier.

Jeudi matin : feutre petite tenture façon Turcmène.

Vendredi matin : objet décoratif feutre.

Les stages sont sur réservation. Stages feutre : 9h30-12h30, prix 50€ fournitures comprises. Stage couture : 14h-17h30, prix 25€, amener son tissu. Toutes les infos seront sur l’agenda de la Filature. Le weekend, portes ouvertes

Samedi : Démonstration et atelier “auto-portrait en feutre” pour les visiteurs. Exposition des objets fabriqués par les stagiaires (gratuit). Visites de la filature (tarif réduit). Dimanche : Démonstration et atelier “auto-portrait en feutre” pour les visiteurs. Exposition des objets fabriqués par les stagiaires (gratuit). Visites de la filature (tarif réduit). Vernissage de l’exposition ouvert à tous à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Robert Quentin

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Monplaisant Autres Lieu Filature de Belvès Adresse 257 Route de Moulins au pied de Belvès Ville Monplaisant lieuville Filature de Belvès Monplaisant Departement Dordogne

Filature de Belvès Monplaisant Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monplaisant/

Portes ouvertes et stages de sublimation…en feutre et couture Filature de Belvès 2023-03-28 was last modified: by Portes ouvertes et stages de sublimation…en feutre et couture Filature de Belvès Filature de Belvès 28 mars 2023 Filature de Belvès Monplaisant Monplaisant

Monplaisant Dordogne