Lors de cette visite, vous découvrirez toutes les étapes de transformation depuis le mouton vivant dans le pré jusqu'aux produits finis tels qu'accessoires vestimentaires, objets décoratifs ou jouets pour enfants. Valérie-Anne vous fera découvrir ses brebis avranchines (race menacée du Cotentin) qui lui fournissent des toisons de qualité, ses outils de transformation artisanale ainsi que quelques produits issus de ce travail traditionnel reprenant des gestes ancestraux. La laine de mouton, actuellement très peu valorisée en France, permet de fabriquer du fil (pour le tricot, le tissage, le crochet) ainsi que du feutre (vêtements, objets décoratifs, isolation thermique). Valérie-Anne réalise seule toutes les étapes de transformation (lavage, cardage, filage) dans un grand respect écologique, ce qui permet d'obtenir des fils sur-mesure de haute qualité pour des projets personnalisés. Vous serez également surpris de découvrir la laine canine, une spécialité de cet artisan, qui permet de transformer le sous-poil de chien en tricots à porter très confortables et chauds ! Afin de permettre une visite agréable pour tous, chaque cession de démonstration sera accessible à 6 personnes maximum (30 à 45 minutes), une réservation est donc indispensable. Visites et démonstration programmées : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.

