Filage et soufflage de verre au chalumeau Courseulles-sur-Mer, 29 mars 2022, Courseulles-sur-Mer.

Filage et soufflage de verre au chalumeau Courseulles-sur-Mer

2022-03-29 – 2022-04-01

Courseulles-sur-Mer Calvados

Le filage et le soufflage de verre à la flamme nécessite un chalumeau puissant et une matière première spécifique. J’utilise des tubes de verre de différents diamètres et couleurs

Pour la réalisation de perles, je fonds à haute température des baguettes de verre de Murano pour la fabrication de perles (technique du filage). Chaque perle est recuite dans un four à 500 °. Ces perles fabriquées une à une sont ensuite montées en bijoux pour des créations originales et uniques ou pour des petites séries.

Pour les créations soufflées, j’utilise des tubes de verre que je chauffe à la flamme puis souffle pour les transformer en petits vases, soliflore et objets de décoration.

A l’occasion de cet évènement des Journées Européennes des Métiers d’Art, je vous propose de réaliser tout au long de la semaine des petits éléments en verre filé et d’autres en verre soufflé, qui seront ensuite assemblés afin de réaliser une scénette sur le thème de la nature.

Les démonstrations de travail au chalumeau seront réalisées sur les créneaux 11h-13h et 15h-17h.

L’atelier peut recevoir jusqu’à 6 personnes en même temps

delabyemma@club-internet.fr +33 6 10 83 23 61 https://silibulle.com/?fbclid=IwAR1AqcHxMU4WBShxbusHKgM3maKvjBJEAZM8p2wMup7lv7-E4Q0_DG7wKSc

Silibulle

Courseulles-sur-Mer

