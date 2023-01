20 ans de FILAFIL : Un engagement quotidien avec et pour les habitants FILAFIL Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

20 ans de FILAFIL : Un engagement quotidien avec et pour les habitants FILAFIL, 27 mai 2023, Lille. 20 ans de FILAFIL : Un engagement quotidien avec et pour les habitants Samedi 27 mai, 10h00 FILAFIL

Gratuit

L’association souffle ses 20 bougies ! FILAFIL 70 RUE DE THUMESNIL Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France Préparez-vous à vivre une journée mémorable autour des 20 ans de l’association. Partageons « en famille » ce 20 eme anniversaire, l’occasion de retrouver nos anciens mais aussi de profitez pleinement de notre présent !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00

2023-05-27T20:00:00+02:00 filafil

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu FILAFIL Adresse 70 RUE DE THUMESNIL Lille-Moulins Ville Lille lieuville FILAFIL Lille Departement Nord

FILAFIL Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

20 ans de FILAFIL : Un engagement quotidien avec et pour les habitants FILAFIL 2023-05-27 was last modified: by 20 ans de FILAFIL : Un engagement quotidien avec et pour les habitants FILAFIL FILAFIL 27 mai 2023 FILAFIL Lille lille

Lille Nord