Fila Fila Manani Bibliothèque Saint-Eloi, 29 mars 2023, Paris. Le mercredi 29 mars 2023

de 16h00 à 17h30

. gratuit En présence d’interprètes LSF/FR. En partenariat avec l’Atelier de Paris/CDCN (la Cartoucherie), la bibliothèque vous invite à un spectacle de danse LSF/français, sensible et poétique. Un spectacle de danse jeune public LSF-français de Tidiani N’Diaye, avec Thumette Léon et Tidiani N’Diaye. Le temps d’une après-midi, la bibliothèque se transformera en un plateau de danse. Petits et grands sont invités à assister à cette pièce qui, dans un espace inondé d’une mer de plastiques, engagera une réflexion forte sur la destruction de notre environnement, notre rapport à la nature et nos sociétés interconnectées. La représentation sera suivie d’un échange en présence des artistes autour des thématiques de la danse et de la Langue des Signes Française. Fila Fila Manani est une commande de l‘Atelier de Paris / CDCN, en coproduction avec l’IVT-International Visual Theatre et avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès. Cet évènement reçoit également le soutien de la Ville de Paris dans le cadre de la mission Culture et Handicap et de la DRAC Ile-de-France dans le cadre du Fonds d’accessibilité. Durée du spectacle : 30 min En présence d’interprètes LSF/FR. mercredi 29 mars, 16h tout public (dès 3 ans) sur inscription (dès le 28 février) En lien avec… Mission Océan, une exposition ludique et pédagogique de sensibilisation à la préservation des océans, à découvrir à la bibliothèque du 1er au 31 mars ! >>> Retrouvez le spectacle le samedi 25 mars à 16h à la médiathèque de la Canopée ! Plus d’informations par ici. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

