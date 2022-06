Fil & Fleur, 28 juillet 2022, .

Fil & Fleur



2022-07-28 – 2022-07-28

Jeudi 28 juillet

À 19H30 – Place Charloun Rieu : Concert Fil et Fleur



« Fil et fleur: deux voix et une guitare, pour un répertoire de chansons originales joyeuses, tendres et solaires composées et interprétées par un couple d’amoureux à la vie comme à la scène. Un concert qui fait du bien…plus qu’une envie, un besoin ! »



Entrée gratuite

Spectacle « Fil & Fleur » le jeudi 28 juillet sur la Place Charloun Rieu.

Jeudi 28 juillet

À 19H30 – Place Charloun Rieu : Concert Fil et Fleur



« Fil et fleur: deux voix et une guitare, pour un répertoire de chansons originales joyeuses, tendres et solaires composées et interprétées par un couple d’amoureux à la vie comme à la scène. Un concert qui fait du bien…plus qu’une envie, un besoin ! »



Entrée gratuite

dernière mise à jour : 2022-06-13 par