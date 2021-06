Figures sénonaises au fil des siècles Sens, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sens.

Figures sénonaises au fil des siècles 2021-07-03 – 2021-07-31 Bibliothèque du CEREP 5 Rue Rigault

Sens Yonne Sens

EUR Dans le cadre de l’opération « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté » sur le thème Les figures de nos histoires.

Artistes, savant.e.s, imprimeur.se.s… célèbres ou oublié.e.s, elles et ils ont laissé leur empreinte sur le patrimoine et l’histoire locale. L’occasion de re-découvrir ces figures au travers des fonds conservés au CEREP.

Animations : « Histoires de Sens, à lire, à écouter », sur réservation

3 juillet et 23 octobre 15h et 17h. 15 personnes max

contact@cerep-musees-sens.net +33 3 86 83 88 90 http://www.ville-sens.fr/

