Artistes, savant.e.s, imprimeur.se.s… célèbres ou oublié.e.s, elles et ils ont laisé leur empreinte sur le patrimoine et l’histoire locale. L’occasion de re-découvrir ces figures au travers de sfonds conservés au CEREP. Dans le cadre de l’opération “Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté”, sur le thème “Les figures de nos histoires”.

Gratuit | masque obligatoire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

