Figures mythiques du music-hall parisien, de la Belle Époque à l’entre-deux-guerres Bibliothèque Italie Paris, jeudi 13 juin 2024.

Le jeudi 13 juin 2024

de 19h00 à 20h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

Une conférence par Nathalie Coutelet, historienne des pratiques scéniques

Emblématique

de la vie parisienne et de la culture française, le music-hall est le

spectacle-phare des années 1920, illustré par les vedettes que sont

Mistinguett, Joséphine Baker ou Maurice Chevalier. C’est aussi un espace

d’expérimentation important de mise en scène, de conception des décors et des

costumes, et du spectaculaire qui impressionne des publics littéralement

fascinés. Les images de strass et de paillettes qu’il a laissé dans les

mémoires collectives sont justes, mais réduisent l’impact de cette forme qui a

beaucoup influencé les artistes les plus novateurs de l’époque et plus

généralement les avant-gardes.

Nathalie Coutelet est Professeure des universités . Elle s’intéresse aux formes minorées de l’histoire des spectacles: théâtres populaires, cirques, music-halls, cafés-concerts, créations féminines, théâtres politiques, etc.

Elle a publié notamment Étranges artistes sur la scène des Folies-Bergère, Presses universitaires de Vincennes, 2014.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013

Contact : +33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr

Revue Paris qui brille, Casino de Paris, affiche de Zig (Louis Paulin), 1931.