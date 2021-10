Chaumont Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont Chaumont, Haute-Marne Figures du corps : la transmission d’un savoir de la Renaissance au XIXe siècle Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Figures du corps : la transmission d’un savoir de la Renaissance au XIXe siècle Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, 9 novembre 2021, Chaumont. Figures du corps : la transmission d’un savoir de la Renaissance au XIXe siècle

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, le mardi 9 novembre à 20:30

Aucune question n’a occupé autant l’art occidental depuis la Renaissance que celle qui touche à la représentation de la figure humaine, à ses conventions et ses licences. Scandée par des querelles, des ruptures, des crises iconoclastes, la transmission d’un savoir sur le corps, sous forme de règles de proportions, de modèles anatomiques, de poses de référence, est une des missions majeures que se sont données les écoles d’art. Dessins d’après modèles vivants ou d’après l’Antique, études du squelette, de l’écorché ou de mannequins articulés, apprentissage dans des manuels ou copie d’après les maîtres, autant de moyens pratiques et d’outils conceptuels qui ont servi à élaborer des représentations du corps et à transmettre une idée de la beauté. Conférence proposée dans le cadre des Conférences du Mardi, cycle organisé en partenariat par le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales) et la Ville de Chaumont (Musée d’art et d’histoire).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire obligatoire.

Conférence par Philippe Comar, dans le cadre des Conférences du Mardi Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Place du Palais, 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne

2021-11-09T20:30:00 2021-11-09T22:00:00

