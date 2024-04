Figures de la terre Musée Boucher-de-Perthes Abbeville, vendredi 26 février 2016.

Figures de la terre Exposition 26 février – 24 avril 2016 Musée Boucher-de-Perthes Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Fermé le mardi. Tarif : 3 euros

Avec Figures de la terre, Abbeville met la figurine antique à l’honneur. Après sa création au Musée archéologique de l’Oise, l’exposition se réinvente dans la Somme autour des collections du Musée Boucher-de-Perthes. Le corpus exceptionnel de 200 figurines et fragments en terre cuite gallo-romains découvert sur le site de Vendeuil-Caply dialogue désormais avec des pièces grecques et italiennes réalisées entre le IVe siècle av. J.-C. et les premiers siècles de notre ère. Techniques de création, sources d’inspiration, reproductions et faussaires s’invitent à cette rencontre. De l’Antiquité à nos jours en passant par le XIXe siècle, la figurine en terre cuite nous raconte une histoire pleine de rebondissements.

Musée Boucher-de-Perthes 24 Rue Gontier Patin, 80100 Abbeville, France Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 24 08 49 https://fr-fr.facebook.com/MuseeBdP/ https://fr-fr.facebook.com/MuseeBdP/;https://twitter.com/AbbevilleMusee;https://fr.pinterest.com/mabbeville/ Le musée Boucher-de-Perthes est le fruit de la fusion de deux collections abbevilloises du XIXe siècle : le musée d’Abbeville et du Ponthieu fondé en 1833 à l’initiative de la Société d’Émulation d’Abbeville et l’ancien musée Boucher-de-Perthes qui abritait les collections personnelles et familiales du Père de la Préhistoire. Le musée actuel a été reconstruit en 1954 autour des vestiges de l’ancien Hôtel de Ville dont il subsiste le Beffroi, construit en 1209 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et le bâtiment de la Trésorerie qui abritait notamment les archives de la ville.

Le Musée Boucher-de-Perthes abrite aujourd’hui une collection de nature encyclopédique. Un ensemble de premier plan illustre l’évolution des beaux-arts et des arts décoratifs du Moyen Age à l’époque contemporaine. La section archéologique témoigne des découvertes de Jacques Boucher-de-Perthes et du passé de la région. Le fonds d’histoire naturelle évoque l’écosystème de la baie de Somme et s’enrichit d’animaux d’horizons plus lointains. Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 14 h à 18 h, le samedi, de 14 h à 19 h Fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 25 décembre – Tarifs : 4 euros – Tous les samedis : gratuit pour tous

